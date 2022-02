Dying Light 2 su Xbox Series X va oltre i 60 fps con l'update per il VRR

Dying Light 2: Stay Human su Xbox Series X sembra aver ricevuto una notevole spinta in performance con l'aggiunta del supporto per il VRR, con il gioco che ora supera i 60 fps sulla console Microsoft grazie allo sblocco del frame-rate.

Come era stato riportato nei giorni scorsi, Dying Light 2 ha ricevuto una patch che tra le altre cose ha introdotto la modalità 60+ fps con VRR già pochi giorni dopo il lancio, seguita da un altro update nella giornata di ieri, 11 febbraio 2022. A quanto pare, questa aggiunta sta dando i suoi frutti, visto che il gioco sembra ora andare a più di 60 fps in maniera piuttosto regolare su Xbox Series X.



Con il supporto del VRR il team Techland ha rimosso, sostanzialmente, il cap imposto al frame-rate, consentendo al gioco di superare il limite dei 60 fps, bilanciando la questione con la regolarizzazione imposta dal sistema di refresh variabile che sincronizza la visualizzazione tra uscita video della console e TV.



Secondo quanto riportato da alcuni, come Klobrille su Twitter, l'update porta Dying Light 2 a raggiungere un frame-rate tra 80 e 110 fps, ma mantenendo comunque una certa fluidità anche a refresh così alti. Come prova, l'insider ha anche pubblicato uno screenshot in cui sono visibili le informazioni sul VRR dall'HUD della TV LG, mostrando un refresh di 109 Hz. Nel frattempo, Dying Light 2 ha raggiunto tre milioni di giocatori nel primo fine settimana.