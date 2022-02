Dying Light 2, grande successo: tre milioni di giocatori nel primo fine settimana

Il debutto di Dying Light 2: Stay Human è stato un grande successo, a quanto pare: Techland ha annunciato che il titolo ha totalizzato tre milioni di giocatori durante il primo fine settimana: numeri che fanno decisamente ben sperare sulla riuscita del progetto.

La cosa interessante è che in questo caso l'ottimo riscontro del pubblico appare indipendente rispetto alle opinioni della critica, che hanno invece accolto Dying Light 2: Stay Human con voti positivi ma non entusiasmanti, sottolineando le mancanze del gioco in termini di narrazione e gameplay.

"Grazie ai tre milioni di giocatori unici che hanno provato l'esperienza di Dying Light 2: Stay Human durante il primo fine settimana di lancio", ha scritto Techland su Twitter, decisamente felice dei risultati ottenuti dal suo action survival a base di zombie.

Aggiornato oggi, Dying Light 2: Stay Human racconta una storia che si svolge diversi anni dopo gli eventi del primo capitolo, in un mondo ormai devastato dall'invasione dei non-morti e con i sopravvissuti rintanati in città fortificate, che si sviluppano in altezza.

Per saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di Dying Light 2: Stay Human.