Dying Light 2 Stay Human: update dell'11 febbraio disponibile, ecco tutte le correzioni

Techland ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Dying Light 2 Stay Human. Si tratta dell'update dell'11 febbraio 2022 ed è disponibile per la versione PC del gioco. La versione console è in fase di approvazione. Ecco le novità e le correzioni indicate dalla patch note.

La patch note ufficiale dell'update dell'11 febbraio 2022 di Dying Light 2 Stay Human include:

Risolti numerosi crash e migliorata la stabilità del gioco.

Aggiunta l'opzione per cambiare la voce fuori campo tra quella localizzata e quella originale (inglese).

Aggiunte ulteriori impostazioni video (tra cui sfocatura di movimento e sfocatura della distanza).

Vari miglioramenti per le opzioni di personalizzazione dei tasti della tastiera e del mouse (tra cui l'opzione d'attivazione della camminata e l'impostazione singola pressione / pressione prolungata della mira).

Ora viene riprodotta la musica corretta per i compagni nelle sessioni COOP.

Varie situazioni che potevano causare schermate nere infinite sono state risolte

Replica dei cadaveri dell'IA in co-op

Miglioramenti al DLSS

Risolto un problema per i giocatori che non potevano vendere oggetti di valore al venditore

