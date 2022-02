Dying Light 2: video confronto tra i trailer dell'E3 2018/2019 e la versione finale, cosa cambia?

Lo YouTuber Nick930 ha condiviso un video confronto dedicato a Dying Light 2, nel quale mette fianco a fianco i trailer dell'E3 2018 e 2019 con il gioco finale. Il filmato ci mostra cosa è cambiato dalle prime presentazioni dell'avventura ad oggi.

Nick930 spiega prima di tutto di star giocando il gioco su PC alla qualità massima, compreso l'uso del ray tracing. Inoltre, precisa che i vecchi trailer potrebbero essere alle volte un po' sgranati a causa della qualità dei video originali. Detto ciò, il suo filmato è perfetto per fare un confronto legato allo stile e alle meccaniche che sono state presentate anni fa e che sono effettivamente presenti nel gioco.

In linea generale, Nick930 fa notare che la città di Dying Light 2 è cambiata notevolmente dalle primissime presentazioni. Prima di tutto, il gioco è cromaticamente più saturo e ha uno stile meno realistico, anche a causa del sistema di illuminazione. Inoltre, la città è meno densa di elementi ed edifici: le strade sono più spaziose e la struttura è più semplice, con i tetti che sono una serie di ampi spazi rettangolari, con meno differenze di altezza e forma. Il tutto serve anche per avere più spazi nei quali muoversi e combattere.

Il termini di meccaniche, invece, possiamo vedere che è scomparsa la possibilità di usare grandi cartelloni e il proprio coltello per poter "scivolare" verso il terreno in sicurezza. Altre meccaniche, come le scalate e l'uso del binocolo, rimangono. Il video fa poi un confronto con alcune specifiche missioni e aree mostrate nei trailer originali, svelando cambiamenti artistici e tecnici, compreso il design del personaggio e le posizioni e i colori delle fonti di luce.

Se siete in cerca di curiosità legate a Dying Light 2, dovete sapere che il gioco è stato finito in meno di 5 ore dall'italiano Dot Dot: è record mondiale.