GTA 6: l'obiettivo è vendere più di 160 milioni di copie, per il CEO di Take-Two

Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha parlato con IGN USA e ha detto la propria sui possibili risultati finanziari di GTA 6 e sulla gestione dell'annuncio, affermando che l'obiettivo è di vendere più di 160 milioni di copie.

Precisamente, Zelnick ha affermato: "Ogni nuovo capitolo dei nostri franchise di successo, tutti quanti, ha sempre ottenuto risultati migliori rispetto a quello precedente. Non sto dicendo che succederà di nuovo, non sto dicendo che è garantito, ma per certo è il nostro obiettivo". Questo significa che l'intenzione di Rockstar e di Take-Two è di vendere almeno più di 160 milioni di unità di GTA 6, in quanto questo è il numero di copie di GTA 5 vendute.

Una falsa locandina di GTA 6

Il risultato di GTA 5 è però stato ottenuto in 9 anni e tramite due diverse generazioni. Inoltre, sta per arrivare sulla terza generazione dove per certo venderà altri milioni e milioni di copie, quindi è possibile che l'obiettivo di GTA 6 diventi ancora più alto e complesso da superare.

Zelnick ha anche affermato che è Take-Two a "decidere sempre quando e come annunciare un nuovo progetto", inclusa quindi la conferma dello sviluppo di GTA 6 (che ufficialmente non ha ancora un nome, ricordiamolo). Zelnick ha anche aggiunto che "ovviamente le persone dovrebbero rimanere sull'attenti, molte più informazioni saranno condivise e Rockstar lo farà al momento giusto".

Una cosa è certa, GTA 6 è partito con il piede giusto visto che l'annuncio ha già oltre mezzo milione di Mi piace su Twitter, GTA 5 si era fermato a 800 invece.