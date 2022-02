GTA: i prossimi giochi non avranno problemi tecnici, a differenza della Trilogy, Take-Two è sicura

Take-Two, nella recente riunione finanziaria della compagnia, ha rassicurato gli investitori riguardo alla qualità dei prossimi giochi di GTA, affermando che non si ripeteranno i problemi della Trilogy.

Ricordiamo che Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, che raccoglie tre vecchi capitoli della saga in versione remaster/remake, è stata pubblicata lo scorso novembre con tutta una serie di problemi tecnici e persino alcuni documenti (come musica senza licenza e note degli sviluppatori) presenti nella versione PC, che è stata bloccata temporaneamente per rimuovere il tutto. Rockstar si è poi scusata con i fan di GTA e ha promesso una serie di aggiornamenti per migliorare la situazione.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition

Take-Two ha dovuto però rassicurare non solo i fan ma anche gli investitori, affermato di essere "completamente focalizzati sulla qualità in questo caso, vogliamo sempre consegnare ai giocatori la qualità massima possibile. Molto di rado falliamo e penso che la trilogia sia un esempio e che il gioco sia stato pubblicato con alcuni problemi. Abbiamo risolto alcuni di essi, ma ce ne sono altri da correggere. Andando avanti, rimaniamo concentrati sulla qualità e siamo estremamente confidenti dei nostri giochi in uscita".

Zelnick, CEO di Take-Two, aggiunge anche che "Abbiamo avuto pochi problemi di qualità in questa compagnia, quindi ogni volta che ciò è accaduto si è trattato di un caso isolato e il nostro obiettivo è di far rimanere le cose così". La compagnia è quindi sicura che le versioni PS5 e Xbox Series X|S di GTA 5, così come il futuro GTA 6, non avranno gli stessi problemi della trilogia.

Nonostante i problemi, GTA The Trilogy The Definitive Edition ha venduto comunque 10 milioni di copie. La saga è un successo notevole e l'obiettivo di GTA 6 è di vendere più di 160 milioni di copie.