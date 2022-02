GTA 6: l'annuncio ha già oltre mezzo milione di Mi piace su Twitter, GTA 5 si era fermato a 800

Anche se tecnicamente non si chiama ancora GTA 6, Rockstar ha annunciato il nuovo gioco della saga di Grand Theft Auto e tutti ne sono stati alquanto felici. Un modo facile e veloce per catalogare questo successo è il numero di Mi Piace sul tweet ufficiale, che dopo 24 ore ha superato il mezzo milione. GTA 5, invece, aveva attirato circa 800 likes.

Ovviamente, come indicato anche dal tweet di Daniel Ahmad, parliamo di tempo molto diversi. All'epoca di GTA 5, Twitter non contava sullo stesso numero di iscritti e non era centrale per gli annunci delle grandi compagnie videoludiche, ma nondimeno è impressionate notare la differenza tra i due annunci.

Ricordiamo anche che pur essendo sempre stata famosa e apprezzata, la saga di Grand Theft Auto ha veramente raggiunto il successo proprio con GTA 5 e soprattutto con la sua modalità online. Non è infatti un caso se tale capitolo, pubblicato originariamente su PS3 e Xbox 360, sta per arrivare su PS5 e Xbox Series X|S. Il gioco sta per sbarcare sulla terza generazione di console consecutiva: non è cosa da poco.

Sottolineiamo inoltre che l'annuncio è solo una conferma dello sviluppo del prossimo capitolo, cosa che era data per scontata da tutti. Quando vi sarà un vero reveal di GTA 6, magari con un trailer che mostri effettivamente il gioco, siamo certi che il numero di Mi Piace e visualizzazioni sarà enormemente superiore a mezzo milione.

Parlando proprio di un possibile annuncio e della data di uscita, Jason Schreier ha detto la propria: il giornalista si aspetta un "falso annuncio" entro l'anno.