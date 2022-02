Lost Ark momentaneamente rinviato da Amazon: problemi al lancio, soluzione in arrivo

Oggi doveva essere il giorno di lancio di Lost Ark ma sembra che ci siano stati dei problemi sui server che hanno costretto Amazon a rinviare l'uscita, al momento non si sa di quanto ma potrebbe trattarsi anche solo di qualche ora.

A praticamente 15 minuti di distanza dall'uscita prevista per Lost Ark, Amazon ha rilevato alcuni problemi di "distribuzione", cosa che sembra avere a che fare con i server di gioco, considerando che si tratta di un titolo in digitale. Per questo motivo, gli sviluppatori hanno richiesto di aspettare ancora un po', ringraziando per la pazienza e riferendo che il tutto dovrebbe essere "risolto in alcune ore".



Al momento non ci sono altre informazioni ma siamo in attesa di aggiornamenti sul gioco, considerando che si tratta anche di un'uscita particolarmente attesa da molti giocatori. Lost Ark dovrebbe diventare disponibile come free-to-play per tutti da oggi ma ha già più di 500.000 giocatori su Steam, a dimostrazione di come molti abbiano comunque seguito il programma Founder's, mentre il gioco è decollato anche su Twitch raggiungendo quota 1,2 milioni d spettatori.

Se a questi dati si uniscono anche i primi voti positivi raccolti, è facile vedere come anche Lost Ark sembri essere un successo per Amazon sul fronte MMO, dopo gli ottimi risultati raccolti con New World, almeno inizialmente. A questo punto attendiamo di sapere quando verrà messo a disposizione. Nel frattempo vi rimandiamo allo Speciale su cosa c'è da sapere sull'attesissimo MMO.