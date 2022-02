Lost Ark su Twitch a quota 1,2 milioni di spettatori, grande successo per l'MMO free-to-play

Lost Ark, l'MMO free-to-play di Smilegate RPG, in queste ore ha superato quota 1,2 milioni di spettatori su Twitch. Numeri impressionanti considerando che il gioco al momento è disponibile solo in early access e che dimostrano quanto era atteso con un certo interesse ed entusiasmo dai giocatori occidentali.

Come segnalato nella giornata odierna, Lost Ark è stato accolto in maniera generalmente positiva dalla stampa internazionale e nel primo giorno di early access ha superato il mezzo milione di utenti contemporanei su Steam. In pratica tra giocatori attivi e spettatori su Twitch, l'MMO di Smilegate oggi sta intrattenendo oltre 1,5 milioni di utenti in occidente, tanto di cappello.

Come possiamo vedere nel post qui sopra, Lost Ark ha raggiunto quota 1,2 milioni di spettatori su Twitch, mentre nel momento in cui scriviamo sono calati a 1,1 milioni, seguito dalle categorie Just Chatting (637mila spettatori), il sempreverde GTA 5 (357mila) e Apex Legends (200mila). Con tutta probabilità l'MMO rimarrà ai vertici delle categorie più seguite di Twitch anche nei prossimi giorni.

Lost Ark è un MMO di genere action RPG con visuale isometrica, che per certi versi ricorda Diablo. Oltre alla missioni affrontabili in solitaria non mancano raid da giocare con gli amici o altri utenti e scontri PvP. Al momento il gioco è in early-access per chi ha acquistato uno dei tre pacchetti fondatore, mentre i server pubblici apriranno i battenti l'11 febbraio.