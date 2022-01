Lost Ark: data e orario del preload e dell’apertura dei server

A pochi giorni dal lancio di Lost Ark, Amazon Games e Smilegate hanno annunciato i dettagli sul preload del client di gioco, data e orario di inizio dell'early access e del lancio globale, nonché la lista dei server disponibili.

Il preload di Lost Ark sarà disponibile a partire da lunedì 7 febbraio alle 18:00 italiane per tutti gli utenti. Non ci sarà l'opzione per creare anticipatamente il proprio personaggio o registrare un nome utente, operazioni che sarà possibile eseguire solo con l'inizio dell'early access, per chi ha acquistato un Founder's Pack, o direttamente quando i server saranno aperti per tutti.

Chi ha acquistato un Founder's Pack (offrono una serie di contenuti e bonus, vanno dal Bronzo al Platino, a partire da 14,99 euro) potrà iniziare a giocare in anticipo. L'Early Access avrà inizio martedì 8 febbraio alle 18:00, ovvero tre giorni prima del lancio globale.

Infine, i server di Lost Ark saranno disponibili gratuitamente per tutti a partire da venerdì 11 febbraio dalle 18:00.

Lost Ark

A partire dall'8 febbraio, i server dell'Europa centrale a disposizione saranno i seguenti:

Neria

Kadan

Trixion

Calvasus

Thirain

Zinnervale

Asta

Wei

Slen

Come segnala MMO.it, Neria potrebbe trattarsi di uno dei server di riferimento per la community italiana.

Lost Ark è un MMO di genere action RPG che per certi versi ricorda Diablo. Oltre alla missioni affrontabili in solitaria non mancano raid da giocare con gli amici o altri utenti e scontri PvP. Se volete saperne di più, di recente Smilegate ha pubblicato un gameplay trailer che presenta le caratteristiche principali del gioco, mentre sulle nostre pagine trovate il provato della beta tecnica di Lost Ark.