Steam Deck: lista dei giochi giocabili supera i 100, ecco gli ultimi giochi confermati

La lista di giochi di Steam Deck sta continuando ad aumentare. Ora, secondo le segnalazioni, siamo arrivati a oltre 100 giochi compatibili con il device portatile. Le ultime aggiunte includono vari giochi interessanti.

Precisamente, ecco gli ultimi cinque giochi che sono stati catalogati come giocabili o verificati su Steam Deck:

Sam & Max Save the World (verificato)

Baba Is You (verificato)

OCTOPATH TRAVELER (verificato)

NieR Replicant ver.1.22474487139 (giocabile)

Inscryption (giocabile)

La differenza tra giocabile e verificato è legata al fatto che "giocabile" significa che i videogame sono perfettamente eseguibili ed utilizzabili con Steam Deck ma in alcune situazioni potrebbe mancare il supporto al touchscreen. Verificati, invece, significa che vi è supporto totale alla piattaforma. Tra i giochi confermati come "non supportati", vi sono perlopiù giochi VR. L'unico gioco non VR per ora non supportato è Persona 4 Golden.

Steam Deck che esegui Control

Precisiamo che questa lista non è completamente ufficiale, ma si basa sui dati estrapolati da SteamDB. Le fonti note che permettono di vedere la lista completa dei giochi verificati/giocabili su Steam Deck sono Boiling Steam e steamdeckverified.