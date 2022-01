Call of Duty Modern Warfare II è già in Alpha, ci lavorano 11 studi di sviluppo

Secondo quanto indicato da Tom Henderson, noto leaker e giornalista videoludico, Call of Duty Modern Warfare II - vociferato capitolo di COD in arrivo a fine 2022 - sarebbe già in versione Alpha e al lavoro su di esso vi sarebbero ben 11 studi di sviluppo.

Henderson afferma che ci sono un totale di 11 studi di sviluppo che, in un modo o nell'altro, si occupano della realizzazione di Call of Duty Modern Warfare II. Il principale è Infinity Ward, ma altri team lo stanno supportando. Anche questo motivo, pare che lo sviluppo stia procedendo in modo regolare e senza problemi alcuni.

Una scena di Call of Duty Modern Warfare (2019)

Ovviamente Henderson non è una fonte ufficiale, ma si tratta comunque di una fonte credibile, che ha spesso anticipato in modo corretto le informazioni su Call of Duty, Battlefield e non solo. In ogni caso, fino a quando non avremo una conferma diretta da Activision dovremo considerare tutte queste informazioni solo come rumor.

Ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare II non è ancora stato confermato ufficialmente da Activision. I leaker, però, parlano di questo nuovo capitolo da tempo e ufficiosamente tutti danno per scontato che il gioco del 2022 sia proprio questo. Modern Warfare II dovrebbe essere un seguito del reboot - del 2019 - Call of Duty Modern Warfare.

Secondo quanto indicato, inoltre, Infinity Ward avrebbe deciso di non occuparsi più di reboot dopo questo gioco, in futuro solo nuove saghe per il team.