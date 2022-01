Warframe: Angels of the Zariman è la nuova espansione, ecco i primi dettagli

Warframe, il free to play di Digital Extremes, riceverà una nuova espansione nota come "Angels of the Zariman". Il team di sviluppo ha condiviso un'immagine concept art, che potete vedere poco sotto.

La nuova espansione è stata svelata dal team di sviluppo tramite una diretta streaming e successivamente tramite i canali social dedicati. Secondo quanto indicato, Angels of the Zariman è un "seguito diretto" di The New War, recente espansione di Warframe.

Art work di Angels of the Zariman, espansione di The New War

Non è stato indicato quanto questa nuova espansione sarà disponibile all'interno di Warframe. Angels of the Zariman dovrebbe arrivare "presto" in quanto parte dell'update 31.5 del free to play. Per ora questo è tutto quello che sappiamo sulla data di uscita.

Tramite i social, è stato detto che Angels of the Zariman includerà "una nuova missione, un nuovo Warframe, nuove modalità di gioco e molto altro". Inoltre, è stato indicato che "il cross-play e il cross-save sono priorità massime per il 2022".

Nella nostra anteprima di The New War vi abbiamo detto che "The New War è chiaramente un'espansione estremamente curata, che pare voler davvero spingere l'acceleratore della narrativa mettendo in campo eventi più strutturati che mai e capaci di stravolgere quanto accaduto in passato. Difficile dire quanto l'utenza apprezzerà e quanto a tutta questa cura corrisponderanno contenuti extra più "ludici" di alto livello, tuttavia è innegabile che lo sforzo dei Digital Extremes per offrire qualcosa di significativo sia notevole."