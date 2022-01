Lost Ark: gameplay trailer presenta le caratteristiche dell'MMO gratuito di Smilegate

Smilegate ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Lost Ark, l'MMO free-to-play di stampo Action RPG pubblicato in occidente da Amazon Games e che ricorda per certi versi Diablo. Il video presenta le caratteristiche principali del gioco, tra cui il PvP e i dungeon e i raid.

Il filmato, che trovate nel player qui sopra, offre una panoramica dei punti salienti dell'MMO, partendo dalla scelta della classe e la creazione del nostro avatar virtuale, passando successivamente al sistema delle abilità, l'esplorazione del mondo di gioco, le meccaniche di gathering e crafting e molto altro ancora.

Ovviamente non mancano attività per giocatori in cerca di sfide, come dungeon e raid multiplayer e scontri PvP competitivi. In ogni caso se volete saperne di più su Lost Ark, vi suggeriamo di leggere il nostro provato della beta tecnica che si è svolta a novembre dello scorso anno.

Lost Ark ha ottenuto un notevole successo in Corea e Russia e finalmente si prepara ad arrivare anche nei nostri lidi. L'MMO di Smilegate infatti sarà disponibile gratuitamente per PC su Steam a partire dall'11 febbraio.