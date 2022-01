The Flash, Ben Affleck ha capito come interpretare Batman e si è divertito molto

Ben Affleck vestirà un'ultima volta i panni di Batman in The Flash, e ha detto in un'intervista di aver finalmente capito come interpretare il personaggio, nonché di essersi divertito molto a farlo.

Mostrato con un trailer al DC FanDome 2021, The Flash vedrà la presenza appunto di Flash e di due differenti Batman, quello di Affleck e quello classico di Michael Keaton, in una storia che chiamerà in causa il concetto di multiverso in maniera simile a quanto visto in Spider-Man: No Way Home (qui la recensione).

"Non l'ho mai detto prima, ma probabilmente le scene che preferisco per quanto concerne la mia interpretazione di Batman sono nel film The Flash", ha detto Affleck. "Spero lascino intatto ciò che abbiamo fatto, perché penso sia stato fantastico e davvero interessante. Diverso, magari, ma non in una maniera incongruente con il personaggio."

"Chissà, magari decideranno che quel tipo di cose non funzionano in relazione al film, ma quando le abbiamo realizzate è stato davvero divertente, soddisfacente e finanche incoraggiante. In quel momento ho pensato 'wow, credo di aver finalmente capito come interpretare il personaggio'."

"Justice League è stata una brutta esperienza per via di una serie di motivi: la mia vita privata, il divorzio, essere stato fuori troppo a lungo, un calendario di impegni concomitanti, poi la tragedia personale che ha coinvolto Zack Snyder e i reshooting", aveva detto di recente l'attore.

Fattori che lo hanno spinto a non voler più vestire i panni del Cavaliere Oscuro, specie dopo che il suo progetto relativo al film The Batman, che avrebbe dovuto scrivere e dirigere, è naufragato e Warner Bros. ha compiuto delle scelte differenti.

The Flash farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche americane il 4 novembre.