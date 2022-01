The Anacrusis, un video di gameplay con i primi 15 minuti di gioco

The Anacrusis è stato mostrato da IGN con un video di gameplay contenente i primi 15 minuti della campagna, catturaato in questo caso dalla versione PC del gioco.

Disponibile dal 13 gennaio in Accesso Anticipato su PC, Xbox Series X|S e Xbox One, The Anacrusis potrà essere scaricato senza costi aggiuntivi dagli abbonati a Xbox Game Pass e ciò rappresenta senza dubbio un gran bel motivo per provare questa interessante esperienza cooperativa.

Ci troviamo infatti di fronte a una sorta di clone di Left 4 Dead in salsa sci-fi, ma con delle decise vibrazioni anni '70: un mix senz'altro bizzarro, ma che alla fine dei conti potrebbe funzionare e donare una precisa personalità al gioco.

Intrappolati a bordo di un'enorme nave spaziale, dovremo affrontare insieme ad altri tre giocatori le orde pressoché infinite di passeggeri trasformati in alieni ostili, nonché gli immancabili nemici speciali che faranno capolino a sorpresa durante l'esplorazione.