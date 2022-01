Quantic Dream lavora a un gioco fantasy basato sulla demo Dark Sorcerer, per un leaker

Quantic Dream sarebbe al lavoro su di un gioco fantasy tripla A basato sulla demo Dark Sorcerer, stando a quanto riportato da un leaker che parla di un progetto tecnicamente più sofisticato rispetto a Star Wars Eclipse.

Annunciato con un trailer ai TGA 2021, Star Wars Eclipse non sarebbe dunque l'unico titolo che il team francese sta sviluppando, in questo caso nella sede di Parigi e ancora una volta con David Cage nei panni dell'autore.

Ricordate la demo The Dark Sorcerer per PS4? Trovate il video qui sotto per rinfrescarvi la memoria, ma il punto è un altro: secondo il leaker, lo studio ci ha visto del potenziale e ha deciso di partire proprio da lì per realizzare un intero gioco dall'ambientazione fantasy medievale.

Parliamo di un'esperienza ricca di umorismo, cross-gen (ma ciò potrebbe cambiare da qui al lancio) per PC e console, con un focus sulla narrazione interattiva e soprattutto su di una storia non lineare, scritta come detto da Cage.

Unico neo, come per il già citato Star Wars Eclipse: a quanto sembra Quantic Dream ha difficoltà ad assumere sviluppatori che vogliano occuparsi del progetto, dunque le tempistiche di lavorazione potrebbero dilatarsi.