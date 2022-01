Halo Infinite: il prossimo evento eSport sarà a porte chiuse a causa del Covid

Microsoft ha annunciato che il prossimo torneo di Halo Infinite subirà delle modifiche sostanziali per via dell'aumento dei contagi del Covid-19. Il cambiamento più importante senza dubbio è che il pubblico non potrà assistere di persona all'evento eSport.

Purtroppo siamo ancora ben lontani dalla fine della pandemia e l'aumento di casi di queste settimane per forza di cose stanno avendo ripercussioni su tutte le manifestazioni videoludiche e non. Ad esempio, il CES 2022 si è concluso con un giorno di anticipo, mentre l'E3 2022 si svolgerà solo online. E ovviamente le manifestazioni sportive, con il nuovo torneo di Halo Infinite, non fanno eccezione.

L'account Twitter Halo Esports ha infatti annunciato che proprio a causa del numero crescente di casi di Covid-19 gli spettatori non potranno seguire dal vivo l'Anaheim Regional Championship che si svolgerà a febbraio. Inoltre, l'open bracket si svolgerà online per decidere successivamente i team che si affronteranno nelle finali di persona.

Inoltre, Microsoft afferma: "al fine di garantire una competizione che includa una comunità più ampia, ospiteremo una qualificazione online per trovare le restanti 8 squadre che si uniranno alle prime 8 dell'"HCS Kickoff Raleigh 2021".

"La sicurezza della community di Halo, così come del nostro personale, è e sarà sempre la nostra massima priorità. Adotteremo ulteriori misure in loco ad Anaheim per garantire il massimo livello di sicurezza allineandoci alle normative locali."