E3 2022 solo in digitale, evento in presenza cancellato per Omicron

E3 2022 si svolgerà anche quest'anno esclusivamente in formato digitale, contrariamente a quanto annunciato in precedenza: l'evento in presenza è stato cancellato a causa delle preoccupazioni per la diffusione della variante Omicron.

E3 2022 doveva essere un evento in presenza, ma gli ultimi aggiornamenti relativi alla pandemia hanno spinto gli organizzatori a riconsiderare la loro decisione, pur a discapito dell'evento stesso.

"A causa dei rischi per la salute relativi al COVID-19 e al suo potenziale impatto sulla sicurezza degli espositori e dei visitatori, l'E3 non si svolgerà in presenza nel 2022", ha dichiarato ESA.

"Ciò nondimeno, siamo entusiasti per il futuro dell'E3 e non vediamo l'ora di poter annunciare presto ulteriori dettagli sulla nuova edizione."

Insomma, anche quest'anno l'E3 si svolgerà solo in formato digitale: al di là delle dichiarazioni ufficiali la delusione di pubblico e organizzatori è palpabile.