E3 2022 torna a Los Angeles come evento fisico in presenza

L'E3 2021 è appena concluso ma è già il momento di pensare alla prossima edizione, con l'E3 2022 che è stato confermato come evento fisico in presenza, ovvero di tipo tradizionale e non esclusivamente online, con base a Los Angeles, come da tradizione.

La conferma arriva da Eric Garcetti, ovvero il sindaco di Los Angeles, nientemeno, il quale ha affermato che l'E3 2022 riprenderà il suo posto a Los Angeles, presumibilmente presso lo storico Convention Center in cui si sono svolte praticamente tutte le edizioni prima delle ultime due.

Ricordiamo infatti che l'E3 2020 venne cancellato, in mezzo al caos generato dalla pandemia da Covid-19, mentre l'edizione di quest'anno si è svolta interamente online e senza dunque una sede fisica precisa. Dall'anno prossimo dovremmo dunque tornare alla tradizione: l'E3 2022 dovrebbe svolgersi in presenza all'interno del suo centro per conferenze, con stand e tutto, anche se la questione è ancora da chiarire e l'ESA (L'Entertainment Software Association, che si occupa dell'organizzazione dell'evento) non ha ancora detto nulla in proposito.

Quello che sappiamo arriva solo dal sindaco di Los Angeles, dunque, cosa che ci spinge comunque ad attendere conferme dirette dagli organizzatori per avere la certezza di questa scelta. È comunque probabile che l'E3 2022 mantenga almeno parzialmente la struttura online in streaming utilizzata quest'anno, ma attendiamo comunque ulteriori delucidazioni.