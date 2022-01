The Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di Shirosaki da cameriera del Boar Hat

Mentre Nakaba Suzuki procede i lavori su The Four Knights of the Apocalypse, il manga sequel di The Seven Deadly Sins, i fan di certo non hanno dimenticato l'opera originale e i loro personaggi. A tal proposito oggi vi proponiamo il cosplay di Elizabeth firmato da Shirosaki che per l'occasione si è travestita da cameriera del Boar Hat.

Elizabeth è una dei personaggi principali di The Seven Deadly Sins. Terza principessa di Liones, suo malgrado sarà costretta a fuggire per mettersi alla ricerca dei famigerati "Sette Peccati Capitali", un temuto ordine di ex-cavalieri, con la speranza di sventare un complotto e riportare l'ordine e la pace nel regno. Incontrerà così Meliodas, il capitano di questo gruppo, Melioas, con cui si metterà in viaggio per cercare i restanti membri dei Sette Peccati Capitali.

Nel suo cosplay Shirosaki interpreta Elizabeth con la sua tenuta più nota dai fan della serie, ovvero quella da cameriera del Boar Hat, la taverna di Meliodas, un travestimento adottato dalla principessa durante i suoi viaggi come copertura. Il cosplay di per sé è di buona fattura, ma guadagna punti extra per la location scelta per lo scatto, che ricorda proprio la taverna "mobile" dei Sette Peccati Capitali.

Che ne pensate del cosplay di Elizabeth da The Seven Deadly Sins firmato Shirosaki?