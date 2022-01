Leggende Pokémon Arceus: nuovo trailer con combattimenti, esplorazione e catture

Nel corso della notte il canale YouTube giapponese di Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Leggende Pokémon Arceus con un buon numero di sequenze di gameplay dedicate a combattimenti, catture e l'esplorazione della regione di Hisui.

Il filmato, che trovate nel player qui sopra, dura circa sei minuti e punta ad offrire una panoramica delle caratteristiche salienti di Leggende Pokémon Arceus. Come avrete intuito, purtroppo è tutto in giapponese, ma nelle prossime ore potrebbe arrivare anche una versione italiana o quantomeno in inglese.

Nel video possiamo vedere alcuni dei Pokémon che popolano la regione di Hisui, tra cui Electivire, Snorlax, Chimchar e Bidoof, giusto per citarne alcuni. I combattimenti, come sappiamo già da tempo, saranno decisamente differenti rispetto a quelli della serie principale, con il nostro avatar virtuale che all'occorrenza dovrà schivare gli attacchi dei Pokémon selvatici. Inoltre è possibile provare a catturare un Pokémon prima ancora di entrare nella fase di combattimento, avvicinandosi furtivamente alla creatura di nostro interesse e lanciando una Pokéball prima che ci noti.

Il filmato mostra alcune delle aree della regione di Hisui, tra praterie, zone vulcaniche e boschi, e come potremo muoverci nel mondo di gioco, in groppa o trasportati da vari Pokémon. Inoltre possiamo vedere alcune delle strutture presenti nel Villaggio Giubilo di Hisui e le opzioni per la personalizzazione del protagonista.

Leggende Pokémon Arceus sarà disponibile dal 28 gennaio 2022 in esclusiva per Nintendo Switch. Coloro che hanno i dati di salvataggio dei precedenti giochi della serie sul proprio Nintendo Switch otterranno dei bonus esclusivi, come ad esempio Darkrai.