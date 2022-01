Horizon Forbidden West: dettagli su abilità, interfaccia di gioco e molto altro ancora

GameInformer ha pubblicato un nuovo articolo dedicato a Horizon Forbidden West che riepiloga alcune delle novità che vedremo nel sequel, con dettagli su abilità missioni secondarie, interfaccia di gioco e non solo.

Tra le novità menzionate nell'articolo troviamo "sequenze cinematografiche di qualità maggiore con motion capture completo, animazioni facciali migliorate e un cast di prima categoria". Questo livello qualitativo, stando al narrative director Benjamin McCaw, si estende a tutti i contenuti del gioco, dalle missioni principali a quelle secondarie, rendendo dunque i dialoghi con i personaggi secondari e scene minori ancora più autentiche e piacevoli da guardare.

Horizon Forbidden West, un insediamento

Come già riportato in passato, Guerrilla Games ha ri-elaborato il sistema delle abilità di Aloy per dare ai giocatori maggiori opzioni e libertà di scelta su come approcciarsi al gioco. Parliamo dunque di sei rami di abilità differenti, ognuno specializzato in un determinato ambito e che presenta 20-30 skill attive e bonus passivi. Ogni ramo inoltre ha la propria "Valor Surge", una nuova abilità speciale attivabile soddisfacendo requisiti particolari. Inoltre è possibile aumentare di livello una skill investendo punti abilità o tramite l'equipaggiamento di Aloy.

In Horizon Forbidden West, la scansione con il Focus di Aloy ora svela un numero maggiore di dettagli sulle macchine e i nemici umani rispetto al precedente capitolo, in particolare per quanto riguarda i punti deboli, le parti distruttibili o quelle che si possono raccogliere per usare come armi di fortuna. Allo stesso tempo, il team di Guerrilla Games ha apportato modifiche all'interfaccia di gioco per renderla ancora meno invasiva rispetto a Horizon Zero Dawn ed avere dunque meno distrazioni a schermo, con informazioni su obiettivi da completare, salute e inventario richiamabili velocemente grazie al touchpad dei controller di PS5 e PS4.

Tra le novità di rilievo menzionate da Game Informer ci sono inoltre anche quest secondarie più interessanti da affrontare e con ricompense maggiori rispetto a Zero Dawn. Allo stesso modo il team di Guerrilla Games promette insediamenti più "vivi", grazie ad animazioni degli NPC e audio ambientale migliori, e un coinvolgimento maggiore dei personaggi primari e secondari all'interno della narrazione.

Horizon Forbidden West sarà disponibile in esclusiva per PS5 e PS4 a partire dal 18 febbraio 2022. Giusto ieri Sony e Guerrilla Games hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato alle tribù che popolano l'Ovest Proibito.