Horizon Forbidden West: insediamenti migliorati e più spazio ai personaggi chiave

Continuano ad arrivare nuovi interessanti dettagli su Horizon Forbidden West dall'ultimo numero di Game Informer, che ha dedicato un corposo speciale proprio alla nuova opera di Guerrilla Games. Il narrative director Ben McCaw ha parlato dei miglioramenti fatti per gli insediamenti e ha promesso un coinvolgimento maggiore dei personaggi primari e secondari all'interno della narrazione.

McCaw spiega che in Horizon Forbidden West gli insediamenti che visiteremo nel corso del gioco saranno più vivi e realistici rispetto al precedente capitolo, anche grazie ad animazioni migliorate per gli NPC che li popolano.

"Abbiamo aggiornato i civili e gli insediamenti dall'ultimo gioco con un sistema della folla migliorato, animazioni degli NPC e audio migliori, quindi tutto dovrebbe sembrare un po' più autentico e realistico."

McCaw inoltre spiega che in Forbidden West i personaggi principali e quelli secondari avranno un maggiore peso nella narrazione e il loro coinvolgimento non sarà superficiale come magari accadeva nel precedente capitolo.

"L'obiettivo principale che volevamo cambiare dal primo al secondo gioco, è che ora puoi passare più tempo con i personaggi chiave. È qualcosa che abbiamo cercato di fare costantemente e per tutto il gioco. Non solo per i personaggi che incontrerete durante la quest principale, ma anche per alcuni personaggi delle missioni secondarie. Non spariranno semplicemente dopo una sola quest."

Horizon Forbidden West, Aloy alle prese con una minacciosa macchina

Infine, il narrative director ha svelato un interessante dettaglio su Aloy. La protagonista in Zero Dawn era la forestiera che aveva tutto da dimostrare, ma in Forbidden West invece sarà conosciuta come un'eroina, alcuni la chiameranno persino "Savior", e per questo sentirà sulle sue spalle il peso di un senso di responsabilità ancora maggiore.

"Per certi versi, Aloy vuole davvero essere all'altezza dell'esempio di Elizabet Sobek, la sua figura materna, e fare tutto il necessario per fermare la piaga e salvare il mondo, anche se questo significa farlo da sola. Ma scoprirà anche che essere il Salvatore significa essere dei solitari. E alla fine, sono le connessioni con gli altri che rendono il mondo degno di essere salvato."

Sempre grazie all'ultimo numero di Game Informer sono stati svelati nuovi dettagli su missioni secondari e upgrade di armi e abiti di Horizon Forbidden West, nonché su abilità, specializzazioni e stili di combattimento per Aloy.

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West sarà disponibile per PS5 e PS4 a partire dal 18 febbraio 2022.