Horizon Forbidden West: dettagli su abilità, specializzazioni e stili di combattimento

Horizon Forbidden West è il protagonista di un esteso articolo di approfondimento pubblicato da Game Informer, i cui primi dettagli cominciano a trapelare online, in particolare per quanto riguarda le abilità dello skill tree , le specializzazioni e gli stili di combattimento .

Secondo quanto riferito, non sono percorsi esclusivi ma si possono raggiungere caratteristiche tipiche di più percorsi insieme, mischiando un po' le cose mentre ogni specifico skill tree ha mosse e abilità proprie, come la possibilità di rigenerare l'energia.

Le abilità possono essere potenziate spendendoci una maggiore quantità di punti o anche utilizzando equipaggiamenti che ampliano alcune caratteristiche.

Sembra inoltre che i combattimenti al fianco di NPC siano destinati ad essere più numerosi in Horizon Forbidden West rispetto a quanto abbiamo visto nel capitolo precedente. Dal medesimo articolo sono state anche tratte delle nuove immagini per il gioco e in questo giorni è emerso anche il peso della versione PS5, piuttosto notevole come ampiezza.