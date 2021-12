Fortnite: Boba Fett arriva a Natale con skin e crossover dedicato

Fortnite avrà un crossover anche con The Book of Boba Fett, nuova produzione Disney+ con protagonista il celebre cacciatore di taglie che farà la sua comparsa anche nel gioco Epic Games con un pacchetto di contenuti a Natale 2021.

Il lancio del crossover con The Book of Boba Fett in Forinte è previsti proprio per il 25 dicembre a mezzanotte, ovvero nella notte di Natale. Non ci sono ancora informazioni precise sui contenuti di questo pacchetto, ma possiamo aspettarci probabilmente delle skin dedicati e altri oggetti da utilizzare in-game.

L'unica informazione trapelata è che, alla mezzanotte del 25 dicembre, "Boba Fett farà il suo arrivo sull'isola", a quanto pare.

The book of Boba Fett, la nuova serie Disney+, approda su Fortnite

La cosa più sicura è la presenza di skin a tema che consentiranno di trasformare il proprio personaggio nel protagonista della serie, ma è possibile anche che vengano fuori ulteriori oggetti e anche contenuti di maggiore impatto sul gioco.

Nel frattempo, abbiamo visto che la data di uscita su Disney+ di The Book of Boba Fett è fissata per il 29 dicembre, con un recente video diario sul ritorno della leggenda di Star Wars che ha fatto un po' di luce sulla produzione di questa interessante serie. La fine dell'anno sarà dunque all'insegna di Boba Fett anche in Fortnite, oltre che sul servizio di video in streaming Disney.