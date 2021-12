Silent Hill: Guillermo del Toro spiega i riferimenti fatti ai The Game Awards 2021

Silent Hill era stato oggetto di alcuni misteriosi riferimenti da parte di Guillermo Del Toro nel corso dei The Game Awards 2021, cosa che aveva fatto pensare a un ulteriore indizio sul ritorno del gioco sulle scene, ma il regista ha poi chiarito la questione dicendo di aver voluto solo stuzzicare Konami con quel riferimento.

Silent Hill continua ad essere oggetto di discussioni e voci di corridoio, ma di fatto l'atteso ritorno che fino a un po' di tempo fa era dato praticamente per certo non ha ancora ricevuto alcuna conferma ufficiale e le grandi speranze che erano emerse nei mesi scorsi si stanno progressivamente spegnendo.

Silent Hills, il progetto cancellato di Hideo Kojima coinvolgeva Guillermo Del Toro

Una delle ultime era legata allo strano intervento di Del Toro ai The Game Awards 2021, quando il regista aveva riferito "Sapete, uno dei franchise di cui amo la direzione artistica è Silent Hill, spero di poterne vedere un nuovo capitolo".

A molti questo è sembrato un riferimento diretto a un possibile ritorno della serie, sebbene fosse difficile pensare che Del Toro potesse avere a che fare con tale progetto, dopo l'affaire Kojima che portò alla cancellazione di Silent Hills. In effetti, si è trattato solo di una battuta: "Non sto affatto lavorando a Silent Hill. Guardate, è semplicemente un'altra delle cose che faccio che non hanno assolutamente senso, ma volevo semplicemente stuzzicare un po' Konami", ha riferito Del Toro al podcast Happy Sam Confused, interrogato sulla questione.

La cosa è ovviamente legata anche al trattamento riservato a Silent Hills, progetto su cui Del Toro ha lavorato attivamente insieme a Hideo Kojima: "Non capisco, era così perfetto", ha spiegato, parlando del gioco che venne poi cancellato. "La sfida che stavamo portando avanti era così entusiasmante". La quest per il ritorno di Silent Hill non si risolve ancora, attendiamo eventuali sviluppi, mentre nel frattempo l'autore originale ha annunciato Slitterhead.