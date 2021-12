Elden Ring, spot al cinema con Matrix Resurrections nel Regno Unito

Elden Ring comparirà in uno speciale spot prima della proiezione di Matrix Resurrections nel Regno Unito: lo ha annunciato Bandai Namco su Twitter.

Sebbene sia stato accolto da voti molto contrastanti, Matrix Resurrections porterà indubbiamente molta gente nelle sale, e il publisher giapponese ha voluto approfittarne per offrire ai fan un'esperienza inedita.

"È qui! Gustatevi il nostro spot di Elden Ring al cinema finché potete, guardate Elden Ring sul grande schermo", recita il post di Bandai Namco. "Divertitevi e siate rispettosi degli altri spettatori presenti."

A questo punto rimane da capire se lo spot in questione è uno dei trailer del gioco targato From Software già presentati oppure si tratta di un video inedito, realizzato appositamente per questa occasione.

Ci chiediamo inoltre se l'iniziativa di Bandai Namco sia limitata al Regno Unito oppure magari potremo sperimentarla anche in Italia quando Matrix Resurrections arriverà nelle nostre sale, il 1 gennaio 2022.