Horizon Forbidden West, 5 nuove immagini del gioco per PS5 e PS4

Horizon Forbidden West, l'attesa esclusiva Sony in uscita a febbraio su PS5 e PS4, è stato mostrato da Game Informer con cinque nuove immagini nell'ambito del coverage realizzato dalla rivista americana.

Horizon Forbidden West sarà infatti sulla cover del prossimo numero di Game Informer e gli verrà dedicato uno speciale da dodici pagine ricco di interessanti informazioni. Alcuni dettagli, tuttavia, sono già stati rivelati.

Gli screenshot mostrano infatti un nuovo scenario dell'avventura chiamato Daunt: un canyon che si trova ai confini orientali di Sundom, all'interno del territorio Carja. Aloy si trova nella zona per fare un'ultima tappa prima di raggiungere l'Ovest Proibito, e per l'occasione visita una sorta di mercato e una taverna che appaiono piuttosto popolati.

Nelle immagini si nota anche una nuova Macchina, il Burrower, che è in pratica il successore del Watcher visto in Horizon Zero Dawn (recensione): può rifugiarsi sottoterra e riemergere in maniera inaspettata.