Horizon Forbidden West sarà in cover al prossimo numero di Game Informer, ecco l'immagine

Horizon Fordidden West: la cover di Game Informer

Game Informer ha svelato la nuova copertina del suo prossimo numero: come potete vedere qui sopra, la cover è dedicata Horizon Forbidden West, il nuovo gioco di ruolo d'azione di Guerrilla Games. Poco sotto, potete vedere anche la cover della versione Gold della rivista.

L'immagine usata come cover da Game Informer mostra Aloy, mentre si chiana verso un cervo morto o ferito. Il terreno attorno a lei è ancora verde e sano, ma il resto della copertina ci mostra che la vegetazione diventa rossa e muore, mentre in lontananza una grande tempesta con fulmini si abbatta sulla regione. La versione Gold propone solo il nome della rivista in un formato e colore differente.

Game Informer, versione Gold

Game Informer proporrà un articolo di 12 pagine. La testata ha avuto modo di parlare con Guerrilla Games riguardo a quello che accadrà ad Aloy in Horizon Forbidden West. Il team di giornalisti ha avuto anche la possibilità di vedere due diverse demo del gioco. La prima demo Horizon Forbidden West di mostra una fase iniziale dell'avventura e permette di vedere città e personaggi della trama, oltre al funzionamento dell'albero dell abilità e al nuovo sistema di creazione oggetti. La seconda demo, invece, mostra invece una battaglia con un boss, il Slitherfang, un enorme serpente robot.

Prima ancora dell'arrivo di questa anteprima, però, abbiamo avuto modo di scoprire peso della versione PS5 e data del preload di Horizon Forbidden West.