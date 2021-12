Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, offerta Amazon al miglior prezzo di sempre

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin per Switch in versione tedesca con lingua italiana inclusa. Lo sconto è di 30.59€, ovvero del 50%. Il prezzo pieno per Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è 59.99€ su Amazon. Nell'ultimo paio di settimane, questa versione è calata di prezzo in modo regolare, tutti i giorni, raggiungendo ora il miglior prezzo di sempre, con uno sconto ottimo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Questa versione, ripetiamo, è tedesca, quindi la confezione sarà in tedesco, ma il gioco include l'italiano secondo le segnalazioni degli utenti.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che: "Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è davvero molto simile al suo predecessore sotto parecchi punti di vista, ma Capcom ha migliorato tantissimo praticamente ogni aspetto del gioco per renderlo più accessibile, longevo e divertente. È un JRPG fortemente strategico che riesce a essere impegnativo senza diventare mai frustrante, caratterizzato da un'attenzione per il dettaglio straordinaria e un fanservice maniacale. Peccato per qualche incertezza nel ritmo della narrativa, ma soprattutto per i limiti tecnici che costringono la versione Nintendo Switch a infelici compromessi. In definitiva, lo consigliamo di cuore non solo ai fan di Monster Hunter, ma anche a tutti quelli che amano i giochi di ruolo nipponici a turni."

Un personaggio di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.