Xbox Series X finalmente acquistata da una mamma, ma è il mini-frigo: dramma su TikTok

In USA una mamma americana pensava di aver finalmente acquistato Xbox Series X durante il periodo del black friday, ma si trattava invece del celebre mini-frigo a forma di console, facendola diventare ufficialmente la prima vittima dello strano marketing di Microsoft immortalata via social su TikTok, facendo anche scaturire una certa polemica.

L'idea di creare un mini-frigo a forma di Xbox Series X è stata salutata con entusiasmo dal popolo di videogiocatori, che ha colto subito il riferimento autoironico ai meme che avevano imperversato all'epoca della presentazione della console, ma la cosa potrebbe confondere chi non segue il mercato videoludico con una certa assiduità.

Un esempio di questo arriva proprio da TikTok, dove questa povera madre di famiglia si è ritrovata con un fiammante mini-frigo al posto della console tanto cercata dai figli e che sembrava miracolosamente scampata al sold-out imperante in USA nel periodo del black friday.

A dire il vero, anche con le attenuanti del caso un errore del genere non è facilmente scusabile, considerando che sulla confezione è scritto chiaramente che si tratta di un mini-frigo creato come una replica di Xbox Series X, ma non c'è dubbio che la cosa possa confondere.

Per avere un'idea di come il simpatico riferimento al meme fatto da Microsoft con questa operazione possa non essere colto da molti basta vedere anche come la notizia è stata riportata dai media generalisti, come dimostra l'articolo su Yahoo News USA a questo indirizzo. Vengono fatti riferimenti al fatto che molti utenti si chiedono se questo possa essere "pubblicità ingannevole", e tanti si chiedono per quale motivo esista un oggetto del genere, con tanto di logo ufficiale.