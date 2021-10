Xbox Series X: il mini-frigo ufficiale arriva in Italia, prezzo e data dei preordini

Dal meme alla realtà: Xbox Series X avrà il suo mini-frigo a tema e sarà disponibile anche in Italia, con preordini in arrivo e prezzo fissato a 99 euro dalle nostre parti, dove la distribuzione è affidata a GameStop, in base a quanto riferito da Microsoft.

La storia del frigorifero targato Xbox parte da lontano, fin dalla prima presentazione di Xbox Series X, quando in molti notarono la somiglianza del parallelepipedo nero con un elettrodomestico. Da lì in poi sono partiti fotomontaggi e scherzi vari che sono stati ben accolti da Microsoft, prima con una diretta di Aaron Greenberg che aveva sullo sfondo una cucina con il fotomontaggio di Xbox Series X al posto del frigo, poi con una serie di iniziative social in cui Microsoft ha recapitato l'elettrodomestico in questione ad alcune celebrità, come Snoop Dogg e iJustine.



Ora, tuttavia, sarà possibile per tutti ottenere il frigorifero Xbox Series X, salvo eventuale esaurimento scorte: Microsoft ha infatti annunciato la distribuzione su ampia scala del vero e proprio elettrodomestico in questione, anche se si tratta di una versione miniaturizzata. Il mini-frigo di Xbox Series X è una replica della console ma funziona proprio come un piccolo frigorifero, in grado di contenere "fino a 12 lattine delle vostre bevande preferite" e con due tasche sullo sportello, in modo da poter contenere anche degli snack.

Sulla parte frontale del mini-frigo è presente anche una porta USB che può caricare vari dispositivi, inoltre il dispositivo viene fornito di un adattatore DC che consente di essere utilizzato ovunque. Il lancio è previsto a dicembre ma i preordini possono essere inviati a partire dal 19 ottobre e in Italia l'acquisto potrà essere fatto attraverso la catena GameStop.