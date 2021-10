Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, data e prezzo dell'abbonamento

Nintendo ha finalmente svelato il prezzo e la data di pubblicazione di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, la nuova iscrizione che oltre ai servizi di base offre anche vantaggi aggiuntivi, come l'accesso a un catalogo di classici per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive.

Il nuovo tier del servizio sarà attivo a partire dal 25 ottobre al prezzo di 39,99 euro per l'iscrizione individuale da 12 mesi, mentre quelle familiari (8 account), sempre da 12 mesi, avranno un prezzo di 69,99 euro.

Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo

Per fare un confronto, l'iscrizione individuale per 12 mesi dell'abbonamento standard è di 19,99 euro, mentre è di 34,99 euro per quella familiare. In pratica il doppio. Tuttavia come accennato in precedenza il tier aggiuntivo permette di accedere al catalogo N64 e Sega Mega Drive, nonché altri vantaggi, come ottenere gratuitamente l'espansione Happy Home Paradise di Animal Crossing: New Horizons, altrimenti disponibile al prezzo di 24,99 euro.

Rimanendo in tema ecco tutte le novità dell'Update 2.00 di Animal Crossing: New Horizons, che sarà disponibile gratuitamente da novembre.