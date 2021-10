Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise DLC annunciato, immagini e dettagli

Animal Crossing: New Horizons si espanderà con un nuovo DLC a pagamento chiamato Happy Home Paradise, che introduce un approfondimento veramente molto ampio alla personalizzazione del gioco, tra nuova ambientazione e nuovi oggetti, che sarà disponibile il mese prossimo.

L'espansione Happy Home Paradise ha la data di uscita fissata per il 5 novembre 2021, insieme all'aggiornamento alla versione 2.0 di Animal Crossing: New Horizons, con preordini a partire dal 29 ottobre 2021, il tutto al prezzo di 24,99 euro. Il DLC consente ai giocatori di costruire delle "case per le vacanze", cambiando scenario e introducendo dunque una porzione completamente nuova del gioco.

Happy Home Paradise è ambientato in un arcipelago esterno all'isola di base, con diverse isole che hanno aspetti anche piuttosto differenti. Su queste isole è possibile costruire nuove case con il team Casimira Vacanze, oltre a nuove strutture e un'enorme quantità di nuovi oggetti d'arredamento e personalizzazione vari.

Di fatto, si tratta di una sorta di gioco parallelo, che viene tuttavia introdotto come DLC per Animal Crossing: New Horizons collegandosi a questo. Con l'arrivo dell'espansione viene aperto anche il Network delle Belle Case, ovvero una piattaforma social che consente agli utenti di condividere foto e dettagli sulle case costruite e arredate nel gioco, in modo da scambiare impressioni e consigli su come procedere con la personalizzazione, potete vedere le prime immagini nella galleria qui sotto.

Il DLC Happy Home Paradise sarà inoltre incluso nel nuovo servizio su abbonamento Nintendo Switch Online espanso. Vediamo dunque le caratteristiche dell'espansione, in base al comunicato stampa appena rilasciato da Nintendo: