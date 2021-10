Suicide Squad: Kill the Justice League, primo screenshot ufficiale svelato

Suicide Squad: Kill the Justice League si mostra in una prima immagine ufficiale svelata da Rocksteady e Warner Bros. in attesa della presentazione estesa che avverrà nel corso del DC FanDome di domani, 16 ottobre 2021.

Abbiamo a che fare solo con una singola immagine ma che vale già per mille parole, considerando che si dovrebbe trattare di uno screenshot vero e proprio dal gioco, ovvero indicativa della qualità grafica del nuovo action in sviluppo presso Rocksteady, sebbene sia evidentemente tratto da una scena d'intermezzo più che dal gameplay vero e proprio.

Lo screenshot mostra il cast di personaggi protagonisti del gioco, ovvero Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot e King Shark, la "squadra suicida" inviata per indagare e uccidere le targhe "Alpha".

Suicide Squad: Kill the Justice League, primo screenshot ufficiale del gioco

Come abbiamo visto anche nel primo trailer di presentazione, dopo una battaglia con i servi di Brainiac, la squadra si ritrova poi a doversi scontrare nientemeno che con Superman, che è controllato mentalmente da Brainiac, come probabilmente tutta la Justice League.



Nei giorni scorsi è stata pubblicata una breve clip e delle key art di Suicide Squad: Kill the Justice League, mentre una presentazione più approfondita dovrebbe emergere domani nel corso del DC FanDome, l'evento dedicato all'universo DC Comics. Per le informazioni raccolte sul gioco all'epoca della prima presentazione, vi rimandiamo all'anteprima di Suicide Squad: Kill the Justice League, che dovrebbe essere un gioco con elementi GaaS.