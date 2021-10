Il Cortocircuito di oggi parla del duro (e anacronistico) mestiere del recensore di videogiochi

Il Cortocircuito ritorna oggi nella sua nuova edizione, la nostra attesa rubrica settimanale che torna in diretta su Twitch a partire dalle 17:00 con nuova formula, ora con più Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino di prima. Grandi argomenti e soprattutto grandissime discussioni si profilano per questo pomeriggio, vediamo di cosa si tratterà questa volta.

L'argomento è principalmente uno e ci tocca molto da vicino: "Il duro (e anacronistico) mestiere del recensore di videogiochi", questione che recentemente è tornata alquanto in auge a partire da alcune discussioni sollevate anche da parte di testate illustri d'oltreoceano.

Pierpaolo, Alessio e Francesco, dalle 17 alle 18.30, discuteranno in compagnia di Giuseppe Grossi di Movieplayer, ospite speciale di questa puntata, cosa voglia dire oggi recensire un videogioco. L'argomento parte dal famoso articolo del Washington Post pubblicato questa settimana, che evidenzia tutta una serie di problemi, mancanze e deficienze della critica odierna, derivanti anche dal rapporto simbiotico che c'è tra questa e l'industria dei videogiochi.

Il Cortocircuito, poster della puntata di oggi

Ovviamente, la questione verrà affrontata alla maniera del Cortocircuito: con un dibattito molto acceso e violento, che andrà a fare dei parallelismi anche con il modo di recensire film e serie (su cui ci illuminerà in particolare Giuseppe) e cercherà di evidenziare elementi critici realmente esistenti e problematiche che sono invece solo apparenti.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!