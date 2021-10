Genshin Impact, il cosplay di Rosaria da Melamori.cosplay è davvero fedele

Torniamo nuovamente sul Genshin Impact come soggetto anche per quest'altra interpretazione proposta oggi, in questo caso un cosplay di Rosaria da parte di Melamori.cosplay che è davvero un'opera d'arte sotto diversi aspetti, considerando l'attenzione risposta nei dettagli.

La cosplayer in questione ha sempre dimostrato grande dedizione nella ricostruzione dei costumi, delle acconciature e anche degli accessori dei personaggi da riprodurre in cosplay e anche in questo caso ha fatto davvero un lavoro eccezionale, per quanto riguarda ogni aspetto della reinterpretazione.

Più che affidarsi a grande effettistica, inquadrature a effetto o visioni procaci, "Mariia", come viene chiamata anche Melamori sulla propria pagina Instagram, ha semplicemente proceduto a una ricostruzione molto fedele del materiale di origine, costruendo un costume praticamente perfetto e anche un'arma decisamente simile a quella originale di Rosaria.

Rosaria è una sorella della chiesa di Mondstadt, caratterizzata dalla capacità agire con risolutezza e velocità in ogni situazione, nota come personaggio un po' freddo ma che nasconde comunque una personalità sfaccettata, oltre ad essere decisamente affascinante anche nel suo essere enigmatica.

È un personaggio che utilizza il potere Cryo nel gioco e i suoi attacchi si basano su questo e sull'uso della caratteristica lancia, la quale è stata riprodotta a dovere anche nel cosplay di Melamori.cosplay visibile in questa pagina.