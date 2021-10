Squid Game, il cosplay del giocatore 067 firmato Kalinka Fox è diverso dal solito

Squid Game è senza dubbio la serie del momento e Kalinka Fox ha pensato bene di realizzare un cosplay dedicato al misterioso giocatore 067, interpretato nello show dalla modella HoYeon Jung.

Com'è facile notare, si tratta di un lavoro molto diverso rispetto alle precedenti interpretazioni di Kalinka, vedi ad esempio i suoi cosplay di Yennefer da The Witcher, Lara Croft da Tomb Raider oppure Lady Dimitrescu da Resident Evil Village.

Il giocatore 067 di Squid Game indossa infatti l'uniforme d'ordinanza dei partecipanti al mortale gioco di sopravvivenza. Un abito decisamente più casto rispetto a quelli che solitamente indossa la bella Kalinka, che peraltro ha voluto pubblicare un messaggio per spiegare la sua scelta.

"Alcuni di voi potrebbero essere un po' confusi, dunque per essere chiari: mio nonno è giapponese, e questa è la vera forma dei miei occhi senza trucco, lenti colorate e Photoshop", ha scritto la modella russa.

"Per tutta l'infanzia sono stata bullizzata perché non ero abbastanza bianca, quindi per favore non ditemi che non posso farmi scattare una foto con il mio vero aspetto perché non sono abbastanza asiatica: una parte di me lo è e non c'è niente che possa cambiare le cose."