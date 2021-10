Halo: The Master Chief Collection, Stagione 8 "Mythic" disponibile, con trailer

Halo: The Master Chief Collection si aggiorna oggi con l'arrivo della Stagione 8 intitolata Mythic, presentata da un trailer che mostra anche alcune delle novità in arrivo all'interno di questo aggiornamento alla raccolta dedicata alla serie.

L'aggiunta principale della Stagione 8 è probabilmente il Custom Game Browser, una caratteristica attesa da parecchio tempo all'interno della community, che consente di personalizzare in maniera molto profonda l'esperienza di gioco, potendo scegliere tra numerose opzioni per costruire e trovare partite che possano adeguarsi ai gusti dei giocatori.

100 nuovi tier di opzioni per le personalizzazioni sono in arrivo in Halo 3, compresi armature, accessori, visori e opzioni per modificare l'aspetto di armi e veicoli.

Halo: The Master Chief Collection, la Stagione 8 Mythic porta nuove e strane armature

Tra queste armature troviamo anche quelle piuttosto bizzarre che abbiamo visto in precedenza, tutte sospese tra storia e mitologia, ispirate alla Grecia classica e all'Europa medievale, dunque qualcosa di decisamente diverso rispetto a quanto siamo abituati a vedere in Halo.

Numerose anche le correzioni e i miglioramenti vari per il gioco, con l'aggiunta anche di alcune nuove opzioni per migliorare l'accessibilità e altre caratteristiche. L'aggiornamento è piuttosto sostanzioso: tra patch correttiva e migliorativa e nuovi contenuti è richiesto il download di oltre 30 GB su Xbox e PC attraverso Game Pass o Microsoft Store e circa 20 GB su Steam.

Tra le aggiunte è in arrivo anche una nuova mappa per Halo 3, intitolata Icebox e disponibile all'interno di matchmaking e partite custom: si tratta di una versione rielaborata profondamente della mappa classica Turf di Halo 2. Trovate tutte le informazioni sulla Stagione 8 di Halo: The Master Chief Collection a questo indirizzo su Halo Waypoint.