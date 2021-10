The King of Fighters 15, Heidern annunciato con trailer e immagini

The King of Fighters 15 vedrà anche il ritorno di Heidern: lo ha annunciato SNK pubblicando, come ormai da tradizione, il trailer del personaggio e alcune immagini che lo ritraggono in azione.

In uscita il 17 febbraio 2022 su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S, The King of Fighters 15 vanterà un roster enorme, composto per la maggior parte da vecchie conoscenze, categoria in cui rientra appunto anche il comandante degli Ikari Warriors.

Heidern ha infatti debuttato in The King of Fighters '94, il primo episodio della serie, all'interno del team composto anche dagli abili mercenari Ralph Jones e Clark Still.

Come si può vedere nel video, lo stile di combattimento di Heidern è ancora rapido e letale: il combattente usa le sue mani come lame affilate, riesce a emettere fasci di energia e la sua Ultimate appare piuttosto dolorosa.