The King of Fighters 15, il trailer della Gamescom conferma personaggi e uscita

The King of Fighters 15 è stato mostrato alla Gamescom 2021 con un trailer che conferma i personaggi del roster e la data di uscita del gioco, fissata al 17 febbraio 2022 su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S.

Il leak di The King of Fighters 15 era dunque corretto, ci sarà un ritorno dei protagonisti classici della serie ma anche alcune new entry di peso, per un totale di trentanove combattenti.

La formula di base rimarrà quella solita, con scontri a squadre tre-contro-tre, ma saranno presenti anche feature inedite come lo Shatter Strike, una meccanica che conente ai giocatori di eseguire spettacolari counter contro ogni attacco.

Ulteriori modifiche al gameplay includeranno un approccio semplificato, con un sistema di combo basato su di un unico pulsante per i novizi, e una generale rivisitazione delle mosse speciali, che avranno un impatto visivo enfatizzato.