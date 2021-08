The King of Fighters 15, data di uscita e nuovi personaggi rivelati da un leak

The King of Fighters 15 sembra sia stato vittima di un leak che ha rivelato la data di uscita del gioco, fissata secondo questa fonte al 17 febbraio 2022, e alcuni dei nuovi personaggi non ancora annunciati.

Dopo il trailer e le immagini di Antonov, The King of Fighters 15 è dunque inciampato in un errore che ha portato la main art del gioco a essere pubblicata su di uno store online giapponese, anticipando così alcuni combattenti.

Se non volete alcuno spoiler, vi basterà evitare di cliccare sull'immagine "nascosta" qui sotto. Diversamente, continuate pure la lettura perché c'è da fare qualche riflessione sul roster di questo nuovo capitolo della serie SNK. Nello specifico, oltre al ritorno di Ash e Heidern si nota immediatamente la presenza di una guerriera inedita, una donna nera con occhiali e capelli biondi che nell'immagine principale viene posta in contrapposizione al protagonista storico Kyo Kusanagi.

Allo stesso modo, il nuovo protagonista Shun'ei viene ritratto con a fianco una ragazza misteriosa, anche in questo caso probabilmente la sua nemesi. Insomma, sarà interessante capire la storia dietro queste rivalità non appena i personaggi in questione verranno annunciati ufficialmente.