Epic Games voleva portare le esclusive PlayStation su PC con un accordo da 200 milioni di dollari

Stando a un documento confidenziale emerso grazie alla causa legale tra Epic Games e Apple, l'azienda di Fortnite avrebbe proposto lo scorso anno a Sony di portare le esclusive PlayStation, come Horizon: Zero Dawn e Days Gone, su Epic Games Store con un accordo da 200 milioni di dollari. E a quanto pare Sony non era l'unica porta a cui Epic Games aveva intenzione di bussare.

Il documento in questione è stato condiviso dalla redazione di The Verge e riguarda le "tattiche individuali" che Epic Games avrebbe attuato per convincere Sony, Microsoft e Nintendo a stringere accordi per l'Epic Games Store. Nel caso di Sony, in un momento non precisato del 2020 l'azienda avrebbe offerto ben 200 milioni di dollari per accaparrarsi tra i quattro ai sei titoli PlayStation in esclusiva per il suo store digitale. L'accordo a quanto pare non è stato siglato, visto che come sappiamo Horizon Zero Dawn e Days Gone sono arrivati sia su Epic Game Stores che su Steam.

Il documento con le "tattiche individuali" di Epic Games

Allo stesso modo Epic Games era interessata ai titoli first-party Microsoft, ma a quanto pare in questo caso le discussioni si sono bloccate sul nascere, vista la presenza di Xbox Game Pass su PC e dei rapporti tra Gabe Newell di Valve e Phil Spencer, il boss di Xbox. Per quanto riguarda Nintendo il documento sembrerebbe attestare un certo pessimismo da parte di Epic riguardo qualsiasi contatto, data la "storia corporativa" della casa di Kyoto, descrivendo un possibile tentativo di trattativa come un"moonshot", ovvero un obiettivo praticamente impossibile da realizzare.

In una recente intervista Hermen Hulst, boss dei PlayStation Studios, ha spiegato che Sony continuerà a portare le proprie esclusive su PC, ma che la priorità sarà sempre PS5.