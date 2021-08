PS5: Hermen Hulst di Sony parla del futuro di Japan Studio, porting per PC e crunch

In un'intervista con GameInformer, Hermen Hulst, il boss di PlayStation Studios, ha parlato di molti argomenti interessanti, tra cui il futuro di Japan Studio, il fenomeno del crunch e dei prossimi porting di titoli first-party per PS5 su PC.

Come capo dei PlayStation Studios, Hulst è sempre a contatto con gli sviluppatori e conosce bene le dinamiche dello sviluppo di un videogioco, nonché i problemi, come il fenomeno del crunch, che possono causare alla salute mentale e fisica di un dipendente.

"Ho letto molto riguardo l'argomento del crunch. E secondo me è solo una semplificazione di tutto quello che dovrebbe migliorare. Potrei dire facilmente "non facciamo crunch" e "non mi piace". Ma questo non è abbastanza.", afferma Hulst, che spiega che bisogna prestare la massima attenzione anche ad altri problemi.

"Per uno sviluppatore potrebbe essere stressante essere sottoutilizzato tanto quanto lavorare per troppe ore, o lavorare a un progetto che non è chiaro. O unirsi a uno studio e sentirsi invisibile. Ci sono così tanti problemi che impattano il benessere del nostro staff." Hulst aggiunge che una sana progressione di carriera e la trasparenza siano importanti nell'assicurare il successo di un team.

Hermen Hulst

Cambiando argomento, Hulst ha parlato anche dei titoli sviluppati dagli studi giapponesi e di come questi siano ancora una parte fondamentale di Sony e PlayStation.

"Siamo sotto molti aspetti ancora una compagnia molto giapponese. Questa è la nostra eredità. È ancora una parte di quello che siamo. Amiamo i nostri giochi giapponesi", afferma Hulst, che alla domanda su cosa possiamo aspettarci dalla ristrutturazione aziendale di Japan Studio, che ha portato alla fusione con Team Asobi, spiega "Stiamo costruendo Team Asobi sotto la direzione di Nicolas Doucet, quindi stiamo investendo molto in questo team. Le persone a volte dimenticano che abbiamo Polyphony Digital, che è un team con sedi in paesi differenti. Allo stesso modo stiamo investendo nel nostro gruppo di sviluppo esterno a Tokyo e parliamo di un team che ha lavorato con From Software e Kojima Productions. I titoli sviluppati da studi giapponesi sono una parte così fondamentale dell'identità di PlayStation e non vedo come potremo farne a meno."

Infine per quanto riguarda il futuro dei titoli first-party PlayStation su Steam, Hulst spiega che nonostante il successo di giochi come Horizon: Zero Dawn e l'acquisizione di Nixxes, che lavorerà alle future conversioni, il focus di Sony sarà comunque per le versioni PS5 e che queste continueranno ad arrivare con largo anticipo rispetto alle controparti PC.