Genshin Impact: trailer presenta le novità dell'update 2.1 "Floating World Under the Moonlight"

Durante la livestream di oggi miHoYo ha annunciato le novità in arrivo con l'atteso update 2.1 di Genshin Impact, dal titolo "Floating World Under the Moonlight". Per l'occasione lo studio ha pubblicato anche un nuovo trailer che riassume tutti i contenuti in arrivo a settembre, offrendo anche un assaggio delle nuove cinematiche e dei personaggi di Raiden Shogun, Kokomi e Kujou Sara.

Tra le novità dell'update in uscita mercoledì 1 settembre, di cui abbiamo parlato nel dettaglio in una news dedicata, ci sono due nuove isole nell'arcipelago di Inazuma, nonché le quest Archon finali dell'arco narrativo a tema giapponese, in cui, come potrete notare nel trailer, Raiden Shogun, Kokomi e il villain Signora avranno un ruolo di primo piano.

Il filmato inoltre si concentra sulla nuova attività della pesca e dei bonus in arrivo con il Moonchase Festival di Lyue, che porterà con sé eventi stagionali e numerose ricompense.

I nuovi personaggi inoltre saranno i protagonisti dei prossimi banner evento di Genshin Impact, mentre i giocatori PlayStation potranno giocare anche nei panni di Aloy di Horizon Zero Dawn e Forbidden West. A tal proposito MiHoYo ha pubblicato su Twitter un breve trailer che mostra in azione la cacciatrice di macchine e le sua abilità basate sull'elemento cryo, che potete ammirare di seguito

