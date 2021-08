Life is Strange: True Colors, la soundtrack arriva su Spotify

Mentre i giocatori contano i giorni che ci separano dal lancio di Life is Strange: True Colors, Square Enix ha annunciato che la soundtrack ufficiale del titolo Deck Nine è disponibile da ora per l'ascolto sulla nota piattaforma Spotify.

La OST si intitola semplicemente "Life is Strange" e include 12 tracce, per un totale di poco meno di 46 minuti d'ascolto. È stata composta dal duo folk indie-pop Angus & Julia Stone. Potrete ascoltarla gratuitamente su Spotify a questo indirizzo.

"L'emozionante e avvincente storia dell'ultimo capitolo del premiato franchise di Life is Strange, Life is Strange: True Colors, ha ispirato gli artisti Australiani nel realizzare un album dedicato alla complessità dell'amore tra fratelli, famiglie e comunità, dei temi che i giocatori sperimenteranno nel gioco.", afferma il comunicato di Square Enix.

Life is Strange: True Colors

In Life is Strange: New Colors vestiremo i panni di Alex Chen, una ragazza che ha l'abilità sovrannaturale di percepire, assorbire e manipolare le emozioni più intense delle altre persone, che lei vede come delle aure colorate. Dopo la morte di suo fratello Ben per un cosiddetto "incidente", Alex deve imparare a controllare il suo potere per scoprire la verità e gli oscuri segreti di Heaven Springs, una piccola cittadina del Colorado.

Life is Strange: New Colors sarà disponibile a partire dal 10 settembre per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e PC. La versione Nintendo Switch è stata rinviata, ma dovrebbe comunque arrivare entro la fine dell'anno. Rimanendo in tema, di recente gli sviluppatori hanno pubblicato un video gameplay di 13 minuti.