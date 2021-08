Microsoft Flight Simulator: il World Update 6 è stato rinviato a settembre

Asobo Studio ha annunciato che il World Update 6 di Microsoft Flight Simulator, previsto per il prossimo 24 agosto, è stato rinviato di qualche settimana, con il lancio in programma per martedì 7 settembre.

Annunciato lo scorso giugno, l'update introdurrà degli aggiornamenti specifici per Germania, Austria e Svizzera, introducendo tra le altre cose nuove piste, mappe, città fotogrammetriche, quasi 100 punti di interesse, nonché nuove sfide d'atterraggio e tour.

Microsoft Flight Simulator

Tra i punti di riferimento ci sono anche la Allianz Arena di Monaco, la Riesenrad di Vienna e il Castello di Marienburg di Hannover. Come spiegato nel blog ufficiale di Microsoft Flight Simulator, data l'elevata mole di contenuti, gli sviluppatori di Asobo Studio hanno deciso di posticipare l'uscita del Word Update 6 di alcune settimane per assicurare ai giocatori la miglior qualità possibile.

Il team di sviluppo continuerà inoltre a supportare Microsoft Flight Simulator anche nei restanti mesi del 2021 e nel 2022. Entro la fine dell'anno è atteso un ulteriore World Update, a cui ne seguiranno altri sei durante il corso del prossimo anno, assieme all'espansione gratuita Top Gun e il cockpit condiviso.