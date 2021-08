Life is Strange: True Colors, un trailer del gameplay da 13 minuti

Life is Strange: True Colors è protagonista di un nuovo trailer del gameplay della durata di circa 13 minuti che ci introduce ai personaggi e agli scenari del nuovo episodio della serie.

Sebbene la versione Nintendo Switch di Life is Strange: True Colors sia stata rinviata, il titolo sviluppato da Deck Nine Games approderà puntuale su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One il 10 settembre.

In queste sequenze, tratte dalla fase introduttiva dell'avventura, vediamo la protagonista Alex Chen fare la conoscenza di alcuni personaggi e visitare le prime location del gioco, mostrandoci il sistema di interazione con l'ambiente.

Dopodiché si verifica un momento in cui i poteri sovrannaturali di Alex cominciano a manifestarsi, quando assiste a una telefonata concitata e percepisce lo stato d'animo della persona che sta parlando, entrando in una sorta di risonanza.

Alex è tornata in realtà con uno scopo preciso: scoprire cos'è successo davvero a suo fratello, morto in circostanze misteriose. E se per ottenere la verità le servirà ricorrere alle sue abilità, tanto meglio.