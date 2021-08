The Last of Us, la serie TV: ecco quanto guadagna Pedro Pascal per ogni episodio

Pedro Pascal, l'attore che interpreterà il ruolo di Joel nella serie TV di The Last of Us, percepirà 600.000 dollari per ognuno dei dieci episodi che comporranno la prima stagione dello show.

A rivelare quanto guadagna Pascal per la sua partecipazione alla serie di The Last of Us, che come sappiamo vanta un budget a otto cifre per episodio, è un articolo di Variety che fa il punto sui compensi delle star di svariati serial.

Scopriamo dunque che il protagonista di The Mandalorian è uno degli interpreti più pagati dell'attuale panorama delle serie televisive, sebbene star come Jeff Bridges o soprattutto Chris Pratt guadagnino molto di più.

Al di là di questo aspetto, la scelta dei produttori di scritturare Pascal ha certamente senso, vista la bravura e la versatilità dell'attore, e siamo sicuri che il budget destinato al cast dello show sarà ben speso.

Come già riportato, la prima stagione della serie di The Last of Us sarà composta da dieci episodi della durata di circa un'ora e coprirà gli eventi del gioco originale.